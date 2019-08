Beaucaire : deux enfants de 5 et 7 ans retrouvés morts, leur père, blessé, placé en garde à vue

Un drame est survenu ce week-end à Beaucaire, dans le Gard. Deux enfants de 5 et 7 ans, un frère et sa soeur, ont été retrouvés morts dans la campagne, à proximité d'habitations, dans le quartier des Arènes et du stade, dans la nuit de samedi à dimanche, selon une information de France Bleu et de France Info confirmée à l'AFP par une source proche de l'enquête.





Leur père a également été retrouvé, grièvement blessé. Il a été hospitalisé mais ses jours ne sont plus en danger, selon une source policière. France Bleu avait indiqué précédemment que le pronostic vital de cet homme était engagé.