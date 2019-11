Bébé mort dans un sac poubelle jeté dans le Rhône : la mère a été retrouvée

Un sac poubelle contenant le corps d'un nouveau-né avait été découvert flottant sur le Rhône en juin. La mère du nourrisson a pu être identifiée grâce une enquête "minutieuse et longue", a expliqué ce jeudi 28 novembre à l'AFP l'adjoint au chef de la sûreté départementale de Lyon. Placée en garde à vue mardi, la femme de 25 ans a été présentée ce jeudi au juge d'instruction en vue d'une mise en examen.

Au début de l'enquête, l'autopsie avait révélé que le nourrisson était né à terme et vivant, dans la mesure où il avait de l'air dans les poumons. Les causes de la mort n'avaient pas pu être identifiées et il n'y avait en tout cas "pas de trace de violence". Une information judiciaire pour "homicide volontaire" avait alors été ouverte par le parquet de Lyon.