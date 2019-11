Belfort : une femme meurt après cinq appels au Samu et une heure à attendre les secours

Anne-Sophie passera un autre appel à 15h39, un autre à 15h52. "Sa mère ne respire plus. La famille commence un massage cardiaque tout en ayant un opérateur au téléphone. Ce dernier annonce qu’il envoie une équipe médicale, en plus de l’ambulance qui est déjà en route. Il les assiste jusqu’à l’arrivée de l’ambulance."

Le premier coup de téléphone au Samu est passé à 15h22. "Au cours de ce premier appel, elle indique à une opératrice que sa mère ne va pas bien, a mal au bras gauche depuis une dizaine de minutes, des difficultés à respirer, et qu’elle est particulièrement pâle. Elle indique également que sa mère souffre d’hypertension. Cette opératrice transmet l’appel à une médecin régulatrice, qui est informée de ces symptômes", selon France 3. Au terme de la conversation, la médecin conclut : "On va la voir puisqu’elle ne se sent pas bien. Vous savez, il y a beaucoup de gastros en ce moment", avant de dire que l’ambulance devrait arriver dans l’heure.

Selon France 3 qui révèle cette affaire, la famille Greffier s’était retrouvée au domicile familial de La Chapelle-sous-Chaux. Au moment du repas, Edith Greffier, jeune retraitée ne se sent pas bien et part se reposer dans sa chambre. Mais les douleurs sont très fortes. Sa fille Anne-Sophie décide d’appeler le 15.

France 3 rapporte ensuite une discussion enregistrée entre la médecin régulatrice et un médecin réanimateur "senior". Les médecins s'interrogent sur la pertinence de transférer la victime au CHU de Besançon. "Ça fait 100 minutes, ça me paraît... 62 ans... Je pense que ça me parait très compliqué. Ça fait déjà 40 minutes qu'elle s'est arrêtée. On va être à 130 ou 140 minutes, à 62 ans. Je passe un coup de fil mais ça me paraît irréalisable en terme de timing", détaille le médecin en réanimation.

La sexagénaire finira par décéder quelques heures plus tard, ce 14 septembre, d'une crise cardiaque au centre hospitalier de Trévenans près de Belfort où elle a finalement été admise.