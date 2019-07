Elle survit après avoir passé 6 jours coincée dans sa voiture accidentée en pleine canicule

Depuis, plus aucun signal téléphonique n'avait été émis, ni d'activités sur les réseaux sociaux ou sur son compte bancaire. Dans un premier temps, la police locale avait lancé un appel à témoins, sans succès. Le 28 juillet dernier, son fils, Hadrien, avait fait de même : "Ma maman Corine Bastide est partie en voiture dans la nuit de mardi à mercredi au départ d’Awans. Elle ne donne plus de nouvelles, messagerie directe et aucune connexion sur Facebook. Nous sommes très inquiets et la police prend cette disparition au sérieux. Nos proches, mes petits frères et moi avons vraiment besoin de votre aide."





Finalement, le jeune homme a publié un nouveau message sur les réseaux sociaux lundi soir pour annoncer que sa mère avait été retrouvée : "Ma maman a été retrouvée. Sa voiture était retournée dans un fossé depuis plusieurs jours. Elle a été retrouvée consciente mais bloquée dans sa voiture. Elle est en direction de l’hôpital ; une ambulance l’a pris en charge. Mes proches, mes deux petits frères et moi vous remercions du plus profond de notre cœur, c’est grâce à vous. Merci beaucoup."