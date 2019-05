Besançon : garde à vue prolongée pour l’anesthésiste interrogé sur une cinquantaine d'incidents médicaux suspects

Selon une source proche du dossier, le médecin-anesthésiste a été placé en garde à vue ce mardi 14 mai, dans les locaux de la police judiciaire de Besançon pour être interrogé sur une cinquantaine d'incidents médicaux. Cette garde à vue s'inscrit dans le cadre d'une enquête préliminaire sur de nouveaux "faits d'empoisonnement potentiels qui ont fait l'objet de plus de deux ans d'investigations".





Cette enquête-ci est donc distincte de l'information judiciaire dans laquelle le docteur avait été mis en examen en mai 2017. L'enquête conduite dans le cadre de la première procédure avait établi que les sept patients avaient reçu des doses létales de potassium et d'anesthésiques administrées volontairement. Comme le résume la vidéo ci dessous, ceux-ci avaient fait des arrêts cardiaques, deux étant décédés et cinq ayant pu être ranimés, entre 2008 et 2017.