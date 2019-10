Besançon : un agent de la SNCF roué de coups en voulant empêcher l'agression d'une femme

SNCF - Un agent de la SNCF a été roué de coups, ce jeudi 24 octobre, dans la soirée. Il était intervenu pour empêcher l'agression d'une jeune femme par un groupe de jeunes devant la gare de Besançon-Viotte. Quatre TER ont été impactés ce vendredi matin, selon la SNCF.

Un agent de la SNCF a été violement frappé, alors qu'il s'interposait dans une altercation devant la gare de Besançon-Viotte, ce jeudi 25 octobre, en milieu de soirée. Selon la SNCF, cet agent est le chef d'escale de la gare de la ville et "est intervenu suite à l'agression d'une jeune fille qui se faisait embêter par un groupe de jeunes sur le parvis de la gare", a expliqué la direction régionale de la SNCF. Selon France Bleu, l'agent est intervenu "pour défendre la jeune femme, prise à partie par le groupe".

L'homme a reçu "des coups au dos ou au visage" et son état a nécessité un transfert aux urgences. Il s'est vu prescrire deux jours d'incapacité totale de travail (ITT) et proposer un suivi psychologique, a précisé la SNCF. Toujours selon France Bleu, ce vendredi, il est sorti de l'hôpital et a pu regagner son domicile.