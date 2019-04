Tarn-et-Garonne : un arbre tombe dans une cour d'école, trois enfants blessés dont deux grièvement

Alertés, les parents des élèves se pressaient devant l'établissement en fin de journée. Une cellule de crise a été ouverte dans la mairie de Bessens. L’école Jules-Ferry sera fermée vendredi.





Ce jeudi, la Préfecture de la région Occitanie, préfecture de la Haute-Garonne, avait alerté la population d'un épisode venteux. "Le département de la Haute-Garonne est placé en vigilance jaune pour le phénomène de vent violent depuis 6 heures ce matin. Cet épisode venteux va durer jusqu'à demain soir et concerne principalement le nord du département et le Lauragais, a indiqué la préfecture dans son communiqué ce jour. Demain en soirée, le vent se calme sensiblement et samedi il devrait y avoir un vent modéré. Soyez attentif si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique ou à proximité d′un rivage ou d′un cours d′eau, des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et localement dangereux sont en effet prévus, tenez-vous au courant de l’évolution de la situation".