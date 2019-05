Blagnac : une des femmes retenue en otage libérée

Une prise d'otages se déroule depuis cet après-midi dans un bar-tabac de Blagnac, à l'ouest de Toulouse. Selon nos informations, un individu armé âgé de 17 ans s'est enfermé dans l'établissement avec quatre femmes. Pour l'heure, seule l'une d'elles a été libérée. Plus de détails avec Antoine Magnan, notre envoyé spécial sur place.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.