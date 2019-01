Blessure de Jérôme Rodrigues : la piste du tir de LBD relancée par un rapport de police

L'enquête pour savoir ce qui est réellement arrivé à Jérôme Rodrigues se poursuit. Ce Gilet jaune a-t-il perdu son oeil, touché par un tir de LBD ? L'hypothèse est relancée par des informations du journal Le Parisien. Le quotidien a consulté un rapport d'un policier en poste dans une compagnie de sécurisation et d'intervention (CSI) et adressé mardi à sa hiérarchie, dans lequel il a finalement reconnu s'être servi de son LBD au moment où Jérôme Rodrigues a été blessé, sans pour autant qu'un lien entre le tir et la blessure à l'oeil du militant soit formellement établi. Son arme a-t-elle touché le Gilet jaune ?