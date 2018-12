Bobigny : quatre morts dans l'incendie d'un immeuble

Le feu s'est déclaré la nuit du 27 décembre dans un appartement au premier étage d'un immeuble de Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Les fumées toxiques ont rapidement envahi l'édifice. Cet incendie a fait quatre morts, dont une mère de famille et ses deux enfants, ainsi qu'une jeune femme de 25 ans. Pour l'instant, l'origine du sinistre n'est pas encore connue.



