Bobigny : quatre personnes tuées dans l'incendie d'un immeuble

Quatre personnes sont mortes dans l'incendie d'un immeuble de la cité Paul-Eluard de Bobigny (Seine-St-Denis), précisément au 20 de la rue, jeudi soir. Une femme de 43 ans et ses deux fillettes âgées de 3 et 7 ans sont mortes pendant le sinistre, sur le palier de l'appartement et dans l'ascenseur. Le père de famille, âgé de 48 ans, est, lui, dans un état grave. Son pronostic vital est engagé.





La quatrième victime est une adolescente de 25 ans. Elle est décédée vendredi matin des suites de ses blessures, a appris LCI. Trois autres proches, sa mère âgée de 43 ans et les deux filles de cette dernière, âgées de 21 et 11 ans, ont été hospitalisées. Leurs jours ne sont pas en danger. Une dernière victime, âgée de 17 ans, est également hors de danger, a-t-on appris vendredi après-midi.





Le feu est parti vers 21h30 depuis un appartement de 100 m2 du premier étage de cet immeuble d'habitation de 18 étages. Il a été maîtrisé aux alentours de 23 heures. L'incendie a débuté dans la chambre d'un appartement. Sa cause n'a pas encore été déterminée, la pièce ayant été totalement détruite. Il a nécessité l'intervention de 126 pompiers, provenant de 11 casernes. Une centaine d'habitants a été évacuée et a été accueillie dans un gymnase.