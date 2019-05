Bordeaux : en profanant un cimetière, il reste coincé sous une pierre tombale

Toujours selon la police, les profanateurs présumés, qui ont agi "aux alentours de 7h00", étaient "au moins trois" et l'un d'eux a pu être appréhendé car il s'est retrouvé "coincé" par une pierre tombale déplacée. L'étudiant de 19 ans a appelé à l'aide et les riverains venus lui porter secours ont prévenu la police et les pompiers.





Légèrement blessé, ce dernier a été examiné par les secours et a été immédiatement placé en garde à vue. Les tests d'alcoolémie ont révélé qu'il avait environ 1,55g d’alcool par litre de sang.