Bordeaux : un homme de 24 ans mortellement poignardé, trois personnes interpellées

FAIT DIVERS – Un jeune homme est décédé samedi soir à Bordeaux (Gironde) après avoir été poignardé alors qu’il se trouvait dans le centre-ville. Trois personnes, dont une femme, ont été interpellées et placées en garde à vue.

Sur la base de plusieurs témoignages, les enquêteurs sont parvenus à identifier trois personnes qui seraient impliquées dans cette affaire. "Deux hommes âgés de 25 et 32 ans ont été interpellés et placés en garde à vue. Une femme, âgée de 28 ans a également été interpellée et placée elle aussi en garde à vue", ajoute la source précisant que "les hommes sont connus des service de police".

L’enquête se poursuit.