Bordeaux : un pompier volontaire Gilet jaune dans le coma, l'IGPN saisie

Samedi en fin d’après-midi, à l’angle de la rue Sainte-Catherine et de la rue de la Maison Daurade, la manifestation des Gilets jaunes a dégénéré. Selon la préfecture de Gironde, l'intervention de police dans ce secteur du centre de Bordeaux faisait suite à une tentative de dégradation sur un Apple Store attenant. Là, Olivier Beziade, pompier volontaire de 47 ans, père de trois enfants, venu manifester en tant que citoyen, a été gravement blessé à la tête. Hospitalisé au CHU, il a été opéré et placé en coma artificiel, révèle Sud-Ouest. En conséquence de quoi, le préfet et le parquet ont saisi ce lundi l'IGPN (Inspection générale de la police nationale) pour "demander une enquête pénale".