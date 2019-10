Bordeaux : une femme poignardée mortellement, son ex-conjoint recherché

FEMINICIDE - Une femme de 35 ans a été retrouvée, lundi 21 octobre, tuée dans son appartement de Bordeaux. La police est à la recherche de son ex-conjoint, contre qui "Sud Ouest" indique elle avait déposé une plainte au mois d'avril 2019. S'il était reconnu coupable, cela porterait à 124 le nombre de féminicides en France depuis le 1er janvier 2019.

Selon le quotidien local, la victime avait déposé une plainte, datant d'avril 2019, à l'encontre de cet ex-compagnon, suite à des violences ayant généré une interruption totale de travail de moins de huit jours. Sud Ouest a également appris que les quatre enfants de la trentenaire, âgés de 2, 4, 9 et 11 ans, avaient été retrouvés, sains et saufs, et placés "en sécurité".

Il pourrait donc s'agir du 124e féminicide depuis le début de l'année 2019, selon le décompte de l'association de lutte contre les violences faites aux femmes Nous Toutes. Un nombre qui dépasse d'ores et déjà celui de 2018, puisque le ministère de l'Intérieur en avait alors recensé 121.