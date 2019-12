Bordeaux : une jeune femme transgenre agressée et jetée par-dessus une rampe d'accès à un parking

Une agression manifestement transphobe. Le Parisien révèle ce lundi qu’une jeune femme transgenre a été agressée à Bordeaux dans la nuit de samedi à dimanche. Elle a été poussée par-dessus le parapet d’une voie d’accès à un parking souterrain situé cours du Chapeau-Rouge, et a fait une chute de deux à trois mètres.

Au moment des faits, la victime âgée de 25 ans sortait de boîte de nuit. Elle était avec des amis lorsque quatre hommes se seraient approchés. "Quand ils ont compris que la victime était transgenre, ils seraient devenus très agressifs", a indiqué une source proche de l’enquête au Parisien. La victime a déclaré avoir été visée par des insultes à caractère transphobe avant d’être jetée.

Selon le parquet de Bordeaux, "la victime n’est plus hospitalisée et présente une ITT de 10 jours mais sera revue par le médecin légiste" mardi. Elle a déposé plainte et une enquête a été ouverte.