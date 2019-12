Marseille : une fillette de trois ans emmenée en Italie par son père ?

Un silence long d'une semaine. Particulièrement inquiète, la mère de Valentina n'a plus aucune nouvelle de sa fille, depuis le dimanche 15 décembre. Alors que son ex-conjoint avait la garde, le temps du week-end, de leur enfant de trois ans et demi, il ne lui a jamais ramenée, selon le témoignage de cette dernière auprès de La Provence. La police judiciaire a été saisie, indique le quotidien.

D'après La Provence, le procureur de la République de Marseille a saisi la police judiciaire pour "enlèvement". Cependant, il pourrait aussi bien s'agir de "non représentation d'un mineur". Un délit puni d’un an de prison et 15.000 euros d'amende. C'est en tout cas cette théorie qui est avancée par une source proche du dossier. Car la mère dit avoir déjà été témoin de deux épisodes similaires. Elle fait l'hypothèse que, comme pour les fois précédentes, son ex-conjoint, de qui elle est séparée depuis plus d'un an, l'aurait amenée jusqu'à Rome. De nationalité italienne, il a "déjà fait le coup", raconte-t-elle à nos confrères. Il l’avait "'embarquée une fois une dizaine de jours, puis pendant trois semaines, le tout sans donner signe de vie."