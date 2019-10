Pas-de-Calais : une bombe de la Seconde Guerre mondiale détruite après le confinement de 25.000 personnes

DÉMINAGE - 600 personnes ont été évacuées et 25.000 personnes habitant l'agglomération de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) ont eu l'interdiction de sortir de chez elles, dimanche, pendant le désamorçage d'une bombe américaine de 250 kg. L'engin a été détruit en mer lundi.

Dimanche, il n’y avait plus un chat dans les rues des communes de Boulogne-sur-Mer, Le Portel et Outreau. Mais il y avait des militaires. Beaucoup de militaires. Entre 350 et 400 selon la préfecture du Pas-de-Calais, sans compter les nombreux policiers, gendarmes, et sapeurs-pompiers, eux aussi mobilisés. Tandis que 25.000 habitants de la zone avaient interdiction de sortir de chez eux, avec consigne de laisser leurs volets fermés et leurs fenêtres ouvertes, les 600 personnes habitant dans un rayon de 250 mètres avaient été évacuées.

En cause : la récente découverte d’une bombe, qu’il s’agissait de neutraliser durant cette opération de grande envergure.