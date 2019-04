Braquage à la hache au palace le Peninsula à Paris : 350.000 euros de bijoux volés, les auteurs en fuite

FAIT DIVERS - Deux individus cagoulés et armés sont parvenus dans la nuit de mercredi à jeudi à dérober plus de 350 000 euros de bijoux dans le palace Le Peninsula situé avenue Kléber dans le 16e arrondissement de Paris. Ils ont pris la fuite à bord d'un véhicule conduit par un complice et étaient toujours recherchés jeudi matin.