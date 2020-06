Braquage à Paris : des montres et sacs de luxe volés, les malfaiteurs recherchés

En franchissant la porte du 36 boulevard Raspail, entre Sèvres-Babylone et la rue du Bac dans le 7e arrondissement de Paris, les malfaiteurs savaient parfaitement où ils se rendaient et ce qu'ils venaient chercher. C'est en effet à cette adresse qu'est installé Collector square, concept store où sont achetés et revendus des articles d'horlogerie, de bijouterie, et de maroquinerie haut de gamme. Chanel, Hermès, Vuitton, Rolex, Dior... les plus grandes marques de luxe ont ici leur place.

Dans la matinée, plusieurs individus équipés de hachettes et de bombes lacrymogène se sont introduits dans l'immeuble avant de dérober des montres et des sacs de luxe. Les quatre braqueurs ont ensuite pris la fuite à bord de deux scooters, avec deux gros sacs bleus remplis de biens.