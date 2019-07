Braquage : attaque spectaculaire d'un fourgon... vide

Les braqueurs équipés de gilets par balle et de fusil d'assaut ont menacé les employés dans le fourgon. Ils se sont emparés de leurs armes sans tirer un coup de feu. Le coffre était vide. Il ne contenait pas de l'argent. Ce camion était un leurre. Les billets se trouvaient à bord d'un autre fourgon. Une méthode régulièrement utilisée par les transporteurs de fonds. Les malfaiteurs sont toujours en cavale. D'importants moyens ont été déployés pour les retrouver.



