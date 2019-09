Braquage d'un buraliste à Vaulx-en-Velin : les commerçants excédés par les agressions

JT 13H - La situation se dégrade à Vaulx-en-Velin où un buraliste a été victime de quatre braquages en trois semaines. Les commerçants du quartier en ont ras-le-bol et exigent un retour au calme.

Stéphane Oudoire, un buraliste de Vaulx-en-Velin, dans la banlieue lyonnaise, a été braqué pour la quatrième fois en trois semaines. Installé au cœur du quartier depuis treize ans, il refuse de céder à la panique, contrairement à de nombreux habitants qui envisagent de partir. Cette insécurité est une source d'inquiétude pour les commerçants qui réclament des actions d'urgence afin que cela cesse. Ils ont d'ailleurs organisé un rassemblement le 10 septembre 2019 dans ce but.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.