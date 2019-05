Braquage dans une société de fabrication de bijoux dans le Doubs : 20 kilos d’or dérobés

Selon nos informations, confirmées par le procureur de Besançon, ces personnes étaient au moins au nombre de sept lors de leur intrusion dans les locaux, et étaient armées de fusils mitrailleurs de type Kalachnikov et de fusils à pompe. Les employés de la société étaient, eux, au nombre de six. Menacés avec ces armes et ainsi contraints à s’allonger durant le braquage, ils sont désormais en état de choc, mais n’ont pas été blessés.