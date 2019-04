Braquage de distributeurs : l'informatique comme nouvelle arme

Le braquage des distributeurs automatiques de billet est une forme de criminalité qui s'est développée depuis plusieurs années. Ces cyber-braqueurs, selon le jargon de la police, font une intrusion dans le cerveau de la machine pour prendre le contrôle du distributeur. La semaine dernière, la police judiciaire de Nancy et l'Office central de lutte contre la cybercriminalité ont démantelé un de ces gangs près de Metz.



