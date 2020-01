Bron : le policier renversé par un fourgon est décédé ce lundi

Alors qu'il tentait d'appréhender un véhicule suspect dans le cadre d'une enquête pour vol de fret et vols à main armée aux alentours de 2 heures du matin dans la nuit de vendredi à samedi sur une aire d'autoroute de l'A43, un policier a été volontairement percuté par le conducteur du fourgon. "Il est actuellement entre la vie et la mort, et son état hélas, ne nous laisse que peu d'espoir", avait annoncé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner ce week-end.

La victime, Franck L., appartenait au Groupe d'appui opérationnel (GAO) à la Sûreté départementale du Rhône, qui intervient lors d'interpellations délicates et dangereuses. Il avait été opéré après le drame et était depuis dans le coma.