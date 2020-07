Bus incendié à Nanterre : "Heureusement, le conducteur a réussi à s'extraire du véhicule"

La scène a été partiellement filmée et des vidéos circulent depuis plusieurs heures sur les réseaux sociaux. Les auteurs, eux, ont pris la fuite après les faits et les bus ont été arrêtés sur le secteur après les événements.

Deux heures plus tard, dans la ville de Nanterre toujours, c'est le gymnase Paul-Langevin qui a été incendié. "Le gymnase a été totalement détruit par des tirs de mortier qui ont enflammé une bâche et tout a pris feu, détaille la procureure de la République de Nanterre. Il a fallu 110 pompiers et 36 véhicules venus de 17 casernes pour venir à bout des flammes. On ignore pour l'instant si ce sont les mêmes individus qui sont à l'origine de ces deux sinistres ". Pour ces faits, la ville de Nanterre va porter plainte.

Deux enquêtes pour "dégradations de bien d'autrui par incendie" ont été ouvertes par le parquet de Nanterre. Elles ont été confiées à la sûreté territoriale des Hauts-de-Seine. La police n'avait procédé à aucune interpellation ce mardi à la mi-journée.