Caen : l'IGPN saisie sur le cas d'un homme gravement brûlé après une intervention de police

Le vendredi 7 août, à Saint-Contest dans l'agglomération de Caen, un homme a été grièvement brûlé lors d'une intervention des forces de l'ordre. Cinq jours après l'accident, des détails ont été fournis par le parquet de Caen et l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) a été saisie. La police des police devra enquêter sur l'utilisation par un policier d'un pistolet à impulsion électrique - plus communément appelé "taser" - qui a entraîné de graves brûlures sur une personne lors d'une saisie judiciaire, a expliqué le parquet à la presse.

Pour autant, "il n’est pas établi, à ce stade, qu’une infraction pénale ait été commise, et une enquête administrative devra nécessairement être conduite", précise la procureure de Caen, Amélie Cladière. "Dans l’attente, j’ai décidé de saisir l’IGPN. La procédure en recherche des causes de blessures va donc être transmise au parquet et l’enquête va se poursuivre dans une second temps sous la qualification de blessures involontaires". Grièvement brûlé, l'homme est depuis hospitalisé.