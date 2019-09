Cambriolages : des objets volés retrouvés par la gendarmerie

Alors que le nombre de cambriolage avait diminué en 2018, il est en hausse de 1,15% au premier semestre 2019. Il y en a en moyenne 645 par jour dans le pays dont Paris est le plus touché. Une jeune femme a perdu sa moto alors qu'elle la mettait à l'abri dans le sous-sol d'une résidence sécurisée. Elle l'a finalement retrouvée grâce à un appel à témoin lancé par la gendarmerie sur Facebook. Et pour se méfier des opportunistes, les gendarmes mènent l'enquête minutieusement.



