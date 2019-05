Campagne de recrutement à Amiens : la police scientifique et le RAID se déplacent

Une campagne de recrutement pour la police nationale a été lancée le 10 mai 2019. La sensibilisation va durer pendant trois semaines. À cette occasion, la police scientifique et le RAID se sont déplacés à Amiens pour séduire les jeunes et susciter des vocations. La cible est invitée à entrer dans une boîte pour recevoir des informations sur le métier de la police.



