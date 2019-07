Essonne : une enquête ouverte après des achats "massifs" d'acide chlorhydrique

De tels arrêtés sont habituels en période "sensible" (Nouvel an, 14 juillet...). Dans l'arrêté de mardi, l'acide chlorhydrique a été ajouté à la liste des produits interdits. Plusieurs incidents ont eu lieu en région parisienne ces derniers jours en marge de célébrations de la Coupe d’Afrique des nations et de la fête nationale. Après la victoire de l'Algérie en quarts de finale jeudi soir, deux policiers ont été légèrement brûlés aux mains à Grigny (Essonne) après avoir été ciblés et touchés par des tirs de feux d'artifice.





Des violences urbaines ont été recensés dans plusieurs quartiers de région parisienne avec des voitures et poubelles incendiées, des policiers pris à partie. Certains commissariats ont aussi été visés par des tirs de feux d'artifice - sans dégâts ni blessés - notamment à Trappes (Yvelines), Pontault-Combault (Seine-et-Marne) et aux Ulis (Essonne).