Cannes : un jeune homme décède après la collision entre deux yachts

C’est au cours d’une manœuvre que l’accident s’est produit. Samedi soir, alors qu’à quai se clôturait le festival de Cannes, deux yachts sont entrés en collision au nord de l’île Saint-Marguerite en face de la Croisette.





Selon les premières investigations, le capitaine du yacht "Vision "de 27 mètres de long effectuait des manœuvres quand il a percuté le "Minx", de 26,5 mètres et qui était au mouillage. "Un des membres de l’équipage du Minx qui virait l’ancre au moment du choc a été blessé. Le Crossmed (Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage en Mer ndlr) a immédiatement été alerté et s’est rendu sur place tout comme les pompiers. La victime a été prise en charge. Malgré les tentatives de réanimation, le jeune homme, né en juillet 1991 et de nationalité britannique est décédé", indique une source proche du dossier.