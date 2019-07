Carcassonne : une tour médiévale endommagée après le feu d'artifice du 14-Juillet

La charpente d'une des tours médiévales de Carcassonne, site classé au patrimoine mondial de l'Unesco, a été endommagée par un incendie provoqué par le feu d'artifice tiré le 14 juillet, indique Centre des monuments nationaux. Le feu, qui s'est déclaré pendant le feu d'artifice au sommet de la tour dite de l'inquisition, a été très rapidement maîtrisé par les pompiers sur place, a indiqué le président du Centre, Philippe Bélaval, à l'AFP.





La charpente, datant pour ses parties les plus anciennes de la grande rénovation de la cité médiévale menée au 19e siècle "n'a pas été brûlée dans sa totalité", mais l'impact exact du feu et de l'eau sur "sa stabilité et son étanchéité" reste à déterminer, a-t-il précisé. Dans l'attente de cette étude, entamée dès lundi, et des travaux qui seront jugés nécessaires, le tronçon des remparts autour de la tour a été fermé au public, et il y aura "sans doute un bâchage du toit à titre conservatoire", a ajouté M. Bélaval.