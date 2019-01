Casseurs : le long travail des enquêteurs

Le travail des policiers est complexe parce qu'en plus d'être cagoulés, les casseurs sont aussi habillés en noir. Mais les enregistrements vidéos permettent de confondre les personnes interpellées avec l'aide des victimes qui, souvent, sont témoins de la scène. Toutes les sources d'images sont donc des preuves, surtout les réseaux sociaux. D'autres enquêtes nécessitent par ailleurs des semaines d'investigation. C'est le cas notamment pour les tags sur l'Arc de Triomphe.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.