Ce que l'on sait de l'effondrement mortel d'un pont à Mirepoix-sur-Tarn

Il était aux alentours de 8 heures, ce lundi 18 novembre, lorsque le pont métallique suspendu reliant la commune de Mirepoix-sur-Tarn à Bessières, en Haute-Garonne, s'est effondré. Plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident, sont au moins un camion et une voiture. Plus de soixante pompiers sont actuellement sur place, pour secourir les victimes.

Le bilan, provisoire, fait état d'une personne décédée, une jeune femme âgée de 15 ans, et quatre autres ont pu être secourues par les services de secours. Le procureur de Toulouse Dominique Alzéari a fait état à la mi-journée d'une "disparition d'une personne qui est le conducteur du véhicule lourd qui s'est engagé sur le pont". Il y avait aussi "les occupantes d'une Renault Clio venant en face avec une mère de famille qui a pu surnager et être sauvée par des témoins et malheureusement sa fille de 15 ans qui est décédée", a ajouté le magistrat. "Nous recherchons actuellement le chauffeur de ce poids lourd et nous vérifions aussi et surtout s'il n'y a pas d'autre véhicule impliqué ce qui ne semble pas être le cas pour le moment, sous toute réserve", a-t-il précisé.

Plusieurs témoins affirment tant à l'AFP qu'à La Dépêche du Midi que les transports scolaires venaient juste d'emprunter ce pont, avant son effondrement. "On le prend tous les jours ce pont. C'est pas possible que ça arrive ! On était loin de s'imaginer que le pont pouvait s'effondrer. Les bus scolaires venaient juste de passer le pont. Mon aîné venait de partir au collège de Bessières", témoigne avec des sanglots dans la voix Audrey Laujac, 36 ans, aide à domicile qui habite à 100 mètres, auprès de l'AFP. Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, ainsi que Laurent Nuñez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, sont attendus sur place dans l'après-midi, selon nos informations.

Un important dispositif de secours et de sécurité est mis en place, avec notamment trois hélicoptères, 67 sapeurs pompiers, a indiqué le préfet de Haute-Garonne sur France Bleu Occitanie. Quarante gendarmes, deux équipes de plongeurs et deux équipes avec des bateaux zodiac sur la rivière Tarn, sont également sur place. "Un centre opérationnel départemental est activé en préfecture et un poste de commandement opérationnel est activé sur place", indique le communiqué de la Préfecture de Haute-Garonne. Le camion, retrouvé, est "apparemment un porte-char, ce type de véhicule transporte des grues. A priori, c'est un véhicule lourd", a indiqué le maire de Mirepoix, Eric Oget qui ne sait pas s'il fait plus ou moins que 19 tonnes, la limite autorisée sur ce pont.

Selon l'office du tourisme de Haute-Garonne, ce pont suspendu avait été construit en 1935, suite à la crue survenue cinq ans auparavant, qui emporta le pont de bois qui reliait les deux rives. "Le pont de Mirepoix mesure 152 m de long sur 5 m de large. Il a été rénové en 2003 par le Conseil Départemental", précise le site Internet. Le président du Conseil départemental l'a indiqué à LCI : "il y aura une enquête" concernant l'état de ce pont.

Il avait fait l'objet d'un suivi correct", selon le procureur de la République et ne présentait "aucun problème de structure" lors de sa dernière inspection "détaillée en 2017" selon le Conseil départemental. Elle "n'avait révélé aucun problème de structure", avec seulement des "désordres de type évolutif normaux". A l'entrée du pont, dont une partie reste encore accrochée, un panneau mentionne qu'il est interdit aux véhicules de plus de 19 tonnes.

Selon La Dépêche du Midi, le Département a consacré 4 millions d'euros par an à l'entretien des ouvrages d'art et qu'une prochaine visite d'inspection du pont devait avoir lieu en 2019. "Nous faisons des perquisitions chez le transporteur", a ajouté le procureur. Selon le Conseil départemental, il s'agit d'une "entreprise de forage". Le camion, retrouvé, est "apparemment un porte-char, ce type de véhicule transporte des grues. A priori, c'est un véhicule lourd", a indiqué le maire de Mirepoix, Eric Oget qui ne sait pas s'il fait plus ou moins que 19 tonnes, la limite autorisée sur ce pont. "Aucun phénomène climatique récent" ne peut être mis en cause, a-t-il assuré. "Ces ponts sont interdits aux véhicules de plus de 19 tonnes mais il est fréquent que des camions de plus gros tonnage les empruntent", a pour sa part relevé le président de la Communauté de communes, Jean-Marc Dumoulin.

Sur LCI, Geneviève Cazaux, grand reporter et riveraine de la commune, indique que les camions empruntent parfois cette route, "pour gagner trois minutes". A cet endroit, le Tarn fait plus de 20 mètres de profondeur et 100 mètres de large. "On doit l'emprunter à 50 à l'heure, on peut à peine se croiser, sur ce pont. Il permet de passer d'une rive à l'autre (...) En ce qui me concerne, quand je vois l'état d'abandon et que la commune continue à lotir, ce n'est pas raisonnable", dit-elle.