Cédric C., 42 ans, décédé après une interpellation à scooter : l'IGPN saisie

Cédric C. avait 42 ans. Ce conducteur de scooter, qui a fait un malaise cardiaque après une interpellation mouvementée par la police vendredi 3 janvier à Paris, est décédé dans la nuit de samedi à dimanche, a indiqué l'avocat de la famille. Une enquête pour "recherche des causes de la mort" a été ouverte et confiée à l'IGPN, la "police des polices", a indiqué le parquet de Paris à LCI.

Il est environ 10h, ce vendredi 3 janvier, lorsque Cédric C., livreur, est contrôlé par les policiers à l’angle du quai Branly et de l'avenue de Suffren, alors qu'il conduisait son scooter. Selon une source policière à LCI, il était en train de téléphoner lorsque les policiers l'ont contrôlé. Cédric C. se serait tout de suite "montré irrespectueux et agressif". "Au moment de repartir, il a insulté les policiers qui ont décidé de l'interpeller pour outrage. Il a résisté lors de l'interpellation et a fait un malaise cardiaque", indique cette source.