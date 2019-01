Cette drogue est 40 fois plus puissante que l'héroïne : l’arrivée du fentanyl en France surveillée de près

Le chimiste a été mis en examen et écroué. Son revendeur, le fils d’un galeriste parisien, a lui aussi été mis en examen mais relâché sous contrôle judiciaire. Un de leurs clients a, lui, reçu de la justice une injonction de soins. "Le profil du principal mis en cause est celui d’un toxicomane qui en avait marre de se faire avoir lors de ses transactions. Il avait des compétences et a décidé de fabriquer lui-même son opiacé. Ce qui est rassurant, d’une certaine manière, c’est que c’est le même et le seul fabriquant sur lequel on tombe dans un intervalle de six ans", détaille une source policière.