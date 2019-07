Chambéry : un homme meurt lors de son expulsion, l’IGPN saisie

Sur une vidéo d'un témoin obtenue par RTL, M. B. a été sorti du bâtiment pratiquement les genoux à terre, porté par deux policiers. On ne peut pas déterminer sur ces images s'il est déjà inanimé ou seulement réticent à son interpellation. "Il ne voulait pas marcher, les policiers ont dû le porter", assure leur supérieure Lætitia Philippon, directrice départementale de la Sécurité publique de la Savoie. En tout état de cause, relate le parquet, "quelques instants plus tard il était pris d'un malaise dans le véhicule et décédait malgré les tentatives de réanimation des policiers et des secours".





Les enquêteurs de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) de Lyon ont commencé jeudi matin l'enquête ouverte par le parquet pour recherche des causes de la mort, qui s'annonce "longue".





La femme de la victime et ses enfants - trois d'entre eux âgés d'environ 4 à 10 ans étaient présents dans le logement - n'ont pas assisté au décès, a assuré Mme Philippon. La voisine a mentionné qu'un quatrième enfant, grand prématuré, se trouvait en couveuse à l'hôpital.





Selon le parquet, Mme B. et ses enfants ont été "immédiatement pris en charge et logés dans un foyer", tandis que les policiers feront l'objet d'un suivi psychologique selon leur supérieure. Cette dernière a qualifié cette affaire de "drame terrible pour la famille et de choc important pour les policiers".