Champs-Elysées saccagés : polémique sur les cartouches moins puissantes des LBD

Parmi les raisons invoquées par les forces de l'ordre pour expliquer leurs difficultés à empêcher les dégradations : le nombre et le type de casseurs particulièrement violents (1500 "ultras" selon l'Intérieur), mais aussi la précocité des violences, dès le milieu de matinée et non, comme souvent, en fin de journée : "On a peut être pensé que ça allait "casser" à la dispersion [de la manifestation]. Et là, ça a cassé tout de suite, a expliqué sur LCI Rocco Contento, secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police. "Ca a été compliqué d’intervenir. Et on ne peut pas mettre un policier devant chaque magasin."