Electrocutés dans une baignoire : mort mystérieuse d’une fille de 9 ans et d’un homme qui voulait la sauver

Une fillette de 9 ans est morte en prenant une douche dans la baignoire familiale à Arvert (Charente-Maritime). Les faits se sont produits vers 19 heures mercredi soir dans le secteur d'Avallon. Pour une raison encore inconnue, la fillette est morte électrocutée. Or, d’après les premières constatations , aucun appareil ménager ne serait en cause. La mère de la fillette a tenté d'intervenir et serait blessée. Son compagnon a lui aussi tenté d'intervenir. Il n'a, lui, pas survécu à ses blessures.





Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de La Tremblade pour déterminer les causes de ce drame.