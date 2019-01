Charente-Maritime : ils attiraient leurs victimes via un site de rencontres pour les dépouiller

Elles pensaient se rendre à un rendez-vous galant. Mais il s’agissait en fait d’un piège visant à les détrousser. En Charente-Maritime, un couple a été mis en examen et écroué vendredi après avoir piégé deux personnes en les attirant via un site de rencontres, a dévoilé le parquet dimanche.





Les faits se sont déroulés mardi et mercredi. Invitées successivement à Mons au domicile du couple - un homme de 23 ans et une femme de 17 ans -, les deux victimes ont été chacune menacées par des armes dont un fusil. Objectif de la manœuvre : extorquer "leurs cartes bancaires ainsi que leurs codes confidentiels, leur argent et leurs téléphones", a détaillé Nicolas Septe, procureur de la République de Saintes. Menacées, elles ont été forcées de se rendre avec le couple jusqu’à différents distributeurs - pour retirer de l’argent.