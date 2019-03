Charente-Maritime : le forcené retranché avec sa famille s'est rendu

Un trentenaire armé qui retenait depuis vendredi matin quatre membres de sa famille à son domicile d'Authon-Ebeon (Charente-Maritime), s'est rendu au GIGN puis a été pris en charge par le SAMU, ont annoncé le sous-préfet de Rochefort et le procureur de Saintes, lors d'un point de presse sur place.





L'homme retenait vendredi sa femme, sa sœur et sa fille depuis 1 heure du matin, dans la commune d'Authon, située entre Saintes et Matha, en Charente-Maritime. Les gendarmes ont été alertés par la famille alors que le forcené, suicidaire et dépressif, s'était enfermé chez lui avec une arme, menaçant de se suicider.