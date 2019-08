Charente-Maritime : un chirurgien accusé d'atteintes sexuelles et de viols sur mineurs, plus de 200 victimes potentielles

PÉDO-CRIMINALITÉ - En Charente-Maritime, un chirurgien sexagénaire ayant exercé à Jonzac, mais aussi en Bretagne et en Touraine, est accusé de viols et d'atteintes sexuelles sur de jeunes patients mineurs. Dans des journaux intimes retrouvés chez le suspect, plus de 200 noms de victimes potentielles sont présents.