Charente-Maritime : un forcené d'une trentaine d'années retient sa femme, sa sœur et sa fille

FAIT DIVERS - Selon des informations de Sud-Ouest, confirmées à LCI, un homme d'une trentaine d'années, retient sa fille, sa femme et sa sœur, dans la commune d'Authon, en Charente-Maritime. Des effectifs de gendarmerie et le peloton de surveillance et d'intervention de la Gendarmerie sont sur place.