Chauffeur de bus agressé : une minute de silence et des transports à l'arrêt partout en France

C'est à Bayonne que l'émotion était la plus forte, et plus précisément à l'arrêt de bus "Balichon", le lieu choisi pour une marche blanche. C'est là que ce salarié du réseau Chronoplus, qui dessert l'agglomération basque, a été laissé "inconscient sur le trottoir" par ses agresseurs.

Ce mercredi, deux hommes de 22 et 23 ans, soupçonnés d'avoir violemment frappé le chauffeur de bus, ont été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire et écroués. Outre ces deux suspects, connus des services de police, deux autres hommes, des trentenaires, ont été mis en examen, l'un pour "soustraction de criminel à l'arrestation et aux recherches et non assistance à personne en danger" et le second, pour "non assistance à personne en danger".