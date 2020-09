Chevaux mutilés : comment les éleveurs organisent la riposte

Un climat angoissant pour les éleveurs, comme Didier Fruchet. Il possède près de 80 bêtes sur son terrain du Val d'Oise. Pour les protéger tant bien que mal, il n'a pas hésité à investir dans deux caméras de chasse, des petits boîtiers discrets et déplaçables, qui filment ou photographient les cibles en mouvement. "On ne regarde pas à la dépense quand on doit sécuriser nos chevaux", explique-t-il à TF1. Avec d’autres propriétaires du secteur, il s'est organisé pour effectuer à tour de rôle des rondes de nuit. Certains utilisent même des drones.

Depuis le début de l’année, et encore plus depuis le début de l’été, des chevaux sont retrouvés un peu partout en France avec des traces de mutilations, voire tués. Oreille sectionnée, lacérations au niveau des parties génitales, œil arraché, cœur perforé… Pas un jour ou presque ne passe sans qu’un nouvel acte de barbarie à l’encontre d’un équidé ne fasse la Une de la presse, alimentant un peu plus la psychose parmi les propriétaires et les responsables d’écuries. Près d’une quarantaine de cas, dans une trentaine de départements, ont été recensés. Les mutilateurs, bien organisés, ne laissent aucune trace derrière eux.

Avec la multiplication des cas, le sujet est devenu sensible. Les gendarmes redoutent désormais des expéditions punitives de la part d’éleveurs. Une soif de vengeance de plus en plus assumée. En témoigne la menace, rapportée par Ouest-France, d’un éleveur du Morbihan après un premier cas de cheval tué par mutilation dans le département, mercredi 2 septembre. "Si je trouve quelqu'un en train de lacérer mon cheval, je ne réponds plus de rien !", lance-t-il, excédé. "Une paranoïa s’installe. Cela risque de dégénérer s’il n’y a pas une prise de conscience rapide", avertit un autre éleveur au micro de TF1.

Des consignes ont été passées aux propriétaires pour appeler les forces de l'ordre et de ne pas intervenir eux-mêmes. La raison ? La semaine dernière, une mère et sa fille avaient été interpellées, près de Quimper (Finistère) après avoir procédé au contrôle d'automobilistes qu'elles soupçonnaient de sévices sur des chevaux. L'une était armée d'une machette et l'autre d'un pistolet à plombs. Les deux automobilistes avaient déjà été contrôlés la veille par deux individus. Leur plaque d'immatriculation avait, à la suite de ce premier contrôle, été relevée et diffusée sur les réseaux sociaux.