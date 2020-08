Chevaux mutilés en série : "Il y a une psychose"

Marianne Dutoit, présidente de la Fédération nationale du cheval , évoque auprès de LCI ces terribles événements et fait part de la psychose grandissante chez les éleveurs et les agriculteurs français.

Pas de menaces, pas de revendications, pas d'interpellations et des animaux qui continuent à être pris pour cible. Depuis des mois, le monde équin est frappé par un nouveau phénomène, particulièrement cruel. Plusieurs chevaux ont été en effet retrouvés morts ou grièvement blessés par leur propriétaires après avoir fait l'objet de mutilations diverses : yeux "prélevés", oreilles coupées, membres blessés, les exemples sont nombreux et terrifiants.

Depuis quand avez-vous entendu parler de ces violences en série commises sur des chevaux ?

Malheureusement, il y a toujours eu des violences sur les animaux. Là, les événements sont vraiment particuliers. Il y a une loi des séries depuis plusieurs mois, qui ne visent pas les animaux en général mais vraiment les équidés, et plus spécifiquement encore les chevaux. Depuis cet été, ces agressions à répétition sont montées en puissance et se sont rapprochées dans le temps. C'est pour cela que nous avons décidé, côté Fédération nationale du cheval et Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) d'en parler le moins possible.

Pourquoi ne souhaitez-vous pas que ces affaires soient désormais médiatisées?

Comme pour de nombreux sujets, on a vraiment l'impression que plus les personnes en parlent sur les réseaux sociaux, plus les incidents se répètent. Il y a une forme de surenchère, de défi peut-être. Du coup, nous avons fait le choix d'informer nos adhérents, et de moins communiquer sur les différents cas publiquement. Car à chaque fois qu'il y a eu un cas dans un département, peu après, de nouvelles mutilations ont eu lieu dans un département limitrophe.

Qu'avez-vous conseillé à vos adhérents?

Nous les avons alertés sur ce qu'il se passait, sur la recrudescence des équidés retrouvés mutilés partout en France. Nous avons demandé aux agriculteurs, détenteurs d’équidés d'être vigilants vis-à-vis de comportements inappropriés ou suspects, et d'aider les gendarmes dans les enquêtes qui ont été ouvertes dans différents départements. Les personnes qui ont des informations doivent absolument alerter les autorités. En cas de constat d'acte de violence sur un animal, les propriétaires ou témoins doivent immédiatement prévenir les forces de l’ordre en évitant d’effacer ou de toucher les éléments pouvant servir de preuve, s'ils le peuvent, ils doivent prendre des photos et bien sûr porter plainte.

Dans quel état sont actuellement les éleveurs, propriétaires de chevaux et agriculteurs?

Il y a une psychose parce que les actes se sont multipliés et ils sont particulièrement cruels. Des chevaux morts ou vivants ont été massacrés, torturés. Il n'y a pas de revendication, pas de corbeau, pas de menaces, pas d'interpellation. Chaque personne possédant un équidé se dit que cela peut arriver à son animal, qu'il va se réveiller un matin et le trouver agonisant ou décédé, ça n'a rien de rassurant.