Un nouveau cheval blessé en Côte-d'Or, deux suspects recherchés

Dans la succession d'agressions de chevaux signalées ces derniers mois, les suspects sont rares. Jusqu'à présent, au-delà du cas du gérant d'un ranch dans l'Yonne, dont le témoignage a permis de dresser le portrait-robot d'un suspect, les enquêteurs patinent. Ce cas isolé ne l'est plus, puisque, dimanche 6 septembre, en Côte-d'Or, les gendarmes se sont mis en recherche de "deux hommes", après une nouvelle agression d'un cheval, à Losne, à 40 kilomètres au sud de Dijon.

"Deux hommes sont recherchés", ont assuré les gendarmes, qui ont indiqué qu'un dispositif de contrôle routier avait été mis en place dans les départements voisins, sans plus de précision. La brigade de recherches de Beaune et la section de recherches de Dijon se sont rendues sur place, ainsi qu'un commandement régional.

Avec la multiplication d'actes de mutilation de chevaux dans toute la France, près d'une trentaine de cas avérés ont été enregistrés depuis le début de l'année, le sujet est devenu sensible et la psychose qui gagne les propriétaires et les éleveurs d'équidés de plus en plus prégnante. Au point que certains sont tentés de traquer eux-mêmes les éventuels auteurs de ces actes. Des consignes leur ont été passées afin "d'appeler les forces de l'ordre et de ne pas intervenir eux-mêmes", selon les gendarmes.