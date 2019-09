Chiens de recherche : héros à quatre pattes

PENSE-BETES - A l'occasion du 25ème Championnat du monde du chien de recherche et de sauvetage, Thomas Schuppe présente le masque connecté K9 Vision System, porté par Fusil.

Le chien est le meilleur ami de l'Homme et Fusil en est un bel exemple. Cet animal du GIGN, désormais à la retraite, est un héros. Par ailleurs, le 25ème Championnat du monde du chien de recherche et de sauvetage a lieu à Villejust et le titre est convoité par les 118 meilleures équipes cinotechniques du monde. A cette occasion, ces animaux ainsi que leurs équipements de travail sont à l'honneur. Thomas Schuppe présente le masque connecté K9 Vision System qu'il a lui-même créé et qui est porté par Fusil. Un outil qui permet au maître de rester connecté avec l'animal même s'il est hors de son champ visuel.



