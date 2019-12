Un chirurgien accusé de pédocriminalité : "Le nombre de victimes potentielles s'élève à 349"

Si tous les cas sont avérés, il sera alors le plus grand pédocriminel de l'histoire française. Ce vendredi, une réunion s'est tenue à huis clos à Lorient avec des dizaines de victimes potentielles du chirurgien Joël Le Scouarnec, les enquêteurs, et la procureure de la République Laureline Peyrefitte. Cet ancien médecin spécialiste, aujourd'hui âgé de 68 ans, est accusé de viols et agressions sexuelles sur des dizaines de patients mineurs et ce, durant près de 30 ans de carrière.

"Cette réunion est purement informative à destination des victimes potentielles du dossier. Elle doit rester strictement privative", a précisé la procureure de la République de Lorient Laureline Peyrefitte, confirmant une information du quotidien Ouest-France.

La magistrate qui a donné une conférence de presse à l'issue de cette réunion a indiqué que "le nombre de victimes potentielles s'élevait à 349". Le dernier chiffre du nombre de victimes potentielles s'élevait à 250. "Parmi ces faits, certains sont prescrits", a déclaré la procureure de Lorient, où ce dossier qualifié de "hors normes" est instruit, précisant que "229 personnes ont été entendues dont 197 ont déposé plainte".

La procureur de la République a également indiqué que les investigations, menées par la Section de recherches de Poitiers, étaient particulièrement difficiles en raison du nombre de données et par "la litanie souvent insoutenable des écrits".

"Après analyse de divers supports informatiques saisis, ce sont près de 300.000 fichiers photographiques, 650 fichiers vidéos, et un nombre considérable d'écrits, répertoriés dans différents fichiers classés par ordre chronologique qui ont été retrouvés et qui dont dû faire l'objet d'une analyse approfondie", a dit Mme Peyrefitte. La procureure s'exprimait lors d'une conférence de presse qui a suivi une réunion d'information d'environ 110 personnes, victimes potentielles et proches, près de Lorient.