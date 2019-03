Christian Quesada, le champion des "12 Coups de midi", écroué pour détention et diffusion d'images pédopornographiques

La plainte d'une jeune fille est à l'origine de l'enquête qui a débuté il y a plusieurs mois. Contactée sur les réseaux sociaux, celle-ci a fait l'objet de proposition de "nature sexuelle", indique une source proche de l'enquête. D'où ce motif de "corruption de mineur" en plus de celui de détention et diffusion d'images pédopornographiques. L'auteur de ces propositions - qui écrivait sous pseudo - a été identifié il y a quelques semaines. Et interpellé lundi par les gendarmes.





Christian Quesada avait marqué les téléspectateurs en 2016/2017. Il avait enchaîné près de 200 participations à l'émission "Les 12 coups de midi", avait été à l'antenne quotidiennement pendant six mois et avait gagné plus de 800.000 euros (dont une partie en cadeaux). En février 2018, quatre producteurs de cinéma se disputaient les droits pour adapter sur grand écran la vie du "Maître de midi" de l'émission de Jean-Luc Reichmann.